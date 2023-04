„Das riecht wie Pampers“ Auf der Spur von Mönchengladbachs Müllsündern

Der Erste, der sich in den Keller wagt, ist Haluk Sipkali. „Das riecht wie Pampers“, ruft er hoch und rümpft dabei die Nase. Sein Kollege Guido Müller und einige Bewohner des Hauses folgen ihm hinunter. Einige von ihnen halten sich die Nase zu. Angekommen an der Quelle des schlechten Geruchs treffen Sipkali und Müller auf viele Plastik- und Müllsäcke. Es riecht wie in einem nicht ausgemisteten Hühnerstall. Der Inhalt der Tüten ist nicht eindeutig zu erkennen, dafür ist es hier zu dunkeln. In und unter ihnen dürften sich dem Geruch nach aber Speisereste befinden. Vielleicht auch Kot und Urin. Grund genug für Guido Müller, sein Tablet hervorzuholen und erstmal ein Foto zu machen.