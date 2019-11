Naturdenkmale : So alt sind Gladbachs Bäume

Die uralte Winterlinde an der Laurentius-Kirche musste bereits zweimal gerettet werden. Sie wird mit Stützen stabilisiert. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Eine Winterlinde in Odenkirchen ist mit etwa 800 bis 1000 Jahren der älteste Baum der Stadt. Doch auch eine Eibe und die sagenhafte Linde in Uedding sind mehrere hundert Jahre alt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maren Könemann und Jana Bauch Journalistenschülerin

Es gibt von ihnen nicht viele. Doch die drei, die in Gladbach noch öffentlich zugänglich sind, sind etwas ganz Besonderes: Bäume, die mehrere hundert Jahre alt sind. Sie prägen das Stadtbild und gehören einfach dazu: zur Geschichte, zu den Menschen, zur Stadt. Sie werden von Bürgern und der Mags kontrolliert, gehegt und gepflegt – und manchmal sogar aufwendig gerettet. „Dass ein Baum alt ist, heißt nicht, dass er auch in Ordnung ist“, sagt Mags-Baumexperte Hanno Müller. Denn bei Bäumen sei es wie bei Menschen: „Im Alter kommen immer mehr Wehwehchen hinzu.“ Mit zunehmendem Alter verlieren Bäume ihre Vitalität, dann werden sie anfälliger für Baumkrankheiten. Durch den Klimawandel wird die Ausbreitung solcher Krankheiten noch begünstigt. Verhindert werden könne das leider nicht, sagt Hanno Müller. Er rät deshalb, auf die Pflanzung neuer Bäume zu setzen: „Helfen können Bürger mit einer Spende.“

Winterlinde in Odenkirchen Sie ist der älteste Baum in ganz Mönchengladbach: die Winterlinde an der Pfarrkirche St. Laurentius, Laurentiusplatz 9. Mit ihren von Hanno Müller geschätzten 800 bis 1000 Jahren gehörte der Baum lange zu den Naturdenkmalen der Stadt. Seit 2017 wurde die „Tilia cordata“, so der Fachbegriff, allerdings von der Liste gestrichen. Der Grund: „Trockenschäden vor allem in der Krone, Stamm als Relikt, stark abgängig“. Tatsächlich hat die Winterlinde in Odenkirchen bereits viel mitgemacht: Zweimal musste sie gerettet werden, zuletzt im vergangenen Frühjahr. Nach dem Sturmtief Friederike drohte die Linde auseinanderzubrechen. Die Baumkrone musste um die Hälfte gekürzt, die bisherigen morschen Stützen mussten durch Stahlseile eingetauscht und der Stamm um die Hälfte gekürzt werden. Dieser bekam außerdem ein Gurtband umgelegt, damit er nicht auseinanderbricht. „Jetzt steht nur noch das äußere Gerippe“, sagt Hanno Müller. Aber die Linde lebt. Er schätzt sie auf acht Meter Höhe, den Stammumfang auf 6,91 Meter. Wie lange sie in diesem Zustand noch überleben kann, ist extrem schwer zusagen. „Linden werden so 700 bis 1000 Jahre alt“, sagt Müller. „Vielleicht ist diese Linde nächstes Jahr tot, oder sie sieht in 25 Jahren noch genauso aus wie heute. So wie die Natur es will.“

Info Gewinnen Sie eine Baumpflanzung Gewinnspiel Leser der Rheinischen Post können eine Baumpflanzung gewinnen. Sie können dabei selbst den Stadtteil bestimmen. Teilnahme durch eine E-Mail mit dem Betreff „RP-Baum“ an service@mags.de mit einer kreativen Begründung für die Pflanzung im ausgewählten Stadtteil.

Eibe in Lürrip An der Neusser Straße, südlich der Kapelle und in Höhe der Einmündung zum Pilgramsweg, steht der zweitälteste Baum der Stadt. Auf 546 Jahre wurde der etwa neun Meter hohe „Taxus baccata“ geschätzt – so steht es zumindest in der Liste der Naturdenkmale. Laut dieser Liste ist die Eibe außerdem das älteste Exemplar seiner Art in Mönchengladbach. Die Eibe müsste also bereits gepflanzt worden sein, noch bevor Christoph Kolumbus 1492 seinen Fuß auf amerikanischen Boden setzte.

Diese Eibe in Lürrip ist mit 546 Jahren der zweitälteste Baum in der Stadt. Sie ist neun Meter hoch, hier Stamm misst einen Umfang von 3,30 Meter. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Winterlinde in Uedding Sie ist die „Henkerslinde“ von Mönchengladbach. Unter ihr soll ein wertvoller Schatz schlummern, den hessische Soldaten nach dem Dreißigjährigen Krieg vor knapp 400 Jahren vergraben haben. In dunklen Nächten soll an der Stelle des Schatzes eine blaue Flamme brennen, und wer danach sucht, der wird von Geistern heimgesucht. So zumindest lautet die Legende um die Winterlinde in Uedding (An der Hüren). Den sechs Meter hohen Baum, der einen Stammumfang von 3,76 Metern aufweist, schätzt Hanno Müller auf mindestens 400 Jahre. Zwar ist der Baum laut Naturdenkmal-Liste der Stadt nur etwa 200 Jahre alt – doch allein wegen der vielen uralten Geschichten von vor 400 Jahren, die über den Baum im Dorf erzählt werden, müsste der Baum eigentlich älter sein.

Die sagenumwobene Linde in Uedding ist nach Schätzungen des Baumexperten Hanno Müller etwa 400 Jahre alt. In der Naturdenkmal-Liste von März 2019 wird sie allerdings auf 200 Jahre geschätzt. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Zwei prachtvolle Platanen am Schloss Rheydt sind etwa 150 Jahre alt. Foto: Bauch, Jana (jaba)