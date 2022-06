Flughafen in Mönchengladbach : Smudo und Piloten starten Gladbacher Ukraine-Luftbrücke

Sänger Smudo ist selbst Pilot und unterstützt den „Ukraine Airlift Day“ am Samstag am Mönchengladbacher Flughafen als Schirmherr mit seiner Landung. Foto: EBS

Mönchengladbach Am Samstag heben Piloten mit ihren Flugzeugen vom Gladbacher Airport zu Hilfsflügen an die ukrainische Grenze ab. Sänger Smudo unterstützt die Aktion und landet am Flughafen. Ab 13 Uhr sind auch Besucher willkommen.

Der Flughafen Mönchengladbach wird am kommenden Samstag zu einer Drehscheibe für Hilfsflüge für die Menschen in der Ukraine. Und mit dabei ist ein prominenter Schirmherr: Smudo, Sänger der Fantastischen Vier, wird nach Angaben der European Bonanza Society (EBS) gegen 13 Uhr am Mönchengladbacher Flughafen landen und die gute Sache damit unterstützen. Smudo ist selbst im Besitz eines Pilotenscheins, flog einst eine Bonanza und war daher Mitglied der EBS, wie Bernhard Randerath, Präsident der European Bonanza Society sagt. Die Gesellschaft würdigt am Samstag auch die 75 Jahre andauernde Produktion des Flugzeugtyps Beechcraft Bonanza. Die Gesellschaft sammelt dabei zudem Spenden für Hilfsorganisationen und startet mit Hilfsflügen für die Ukraine.

Beginn des Tages ist um 10 Uhr. Bis zum Mittag werden Piloten mit Bonanza-Maschinen am Flughafen erwartet, die bereit sind, Hilfsflüge an die polnische Grenze zur Ukraine zu starten. Dafür seien die Flugzeugtypen Beechcraft Baron und Bonanza ideal, weil sie für Liegendtransporte zugelassen ´und auch zum Einsatz auf kurzen Graspisten geeignet seien. „Wir fliegen an grenznahe Flugplätze in Polen, die sind sehr klein“, sagt Randerath, der aus Wegberg stammt. Die Flieger sollen Hilfsgüter dorthin transportieren und Verletzte wieder mit zurücknehmen. Bis 13 Uhr ist der Samstag am Flughafen nur für Piloten bestimmt, dann aber ist auch die Öffentlichkeit eingeladen.

Besucher sind am Samstag ab 13 Uhr am Gladbacher Flughafen willkommen. Es werden auch Flugzeuge ausgestellt. Foto: Marc Schütz

Gegen 13 Uhr soll Schirmherr Smudo am Gladbacher Airport landen und gemeinsam mit Oberbürgermeister Felix Heinrichs die Aktion vorstellen. Dann werden bis 16 Uhr auch einige Maschinen am Flughafen für Besucher ausgestellt sein. Um 14 Uhr soll dann der erste Flug von Mönchengladbach aus in Richtung ukrainischer Grenze starten. Für 14.30 Uhr ist eine Podiumsdiskussion unter anderem mit Felix Heinrichs und weiteren Gästen geplant. Dann sollen auch zwei Jugendliche, die aus der Ukraine geflohen sind und jetzt im Kreis Heinsberg leben, berichten, wie sie den Krieg in ihrer Heimat erlebt haben.