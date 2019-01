Mönchengladbach : SMS liefert Technologie für Container-Häfen weltweit

Mönchengladbach (angr) Der Mönchengladbacher Maschinen- und Anlagenbauer SMS Group hat gemeinsam mit dem Handelsunternehmen DP World ein Joint Venture gegründet, um den Containerumschlag in Häfen zu revolutionieren.

Dabei handelt es sich um ein intelligentes Lagersystem, bei dem jeder einzelne Container in einem eigenen Fach in einem elfstöckigen Regal untergebracht wird statt wie bisher seit Jahrzehnten weltweit üblich direkt aufeinander gestapelt. Das bedeutet 200 Prozent mehr Kapazität als ein konventionelles Containerterminal oder, bei gleicher Kapazität, weniger als ein Drittel der benötigten Fläche. Das teilte SMS am Montag mit. Das neue Lagersystem soll erstmals am Terminal 4 in Jebel Ali umgesetzt und zur Messe Expo 2020 in Dubai fertiggestellt sein.

Die Technologie dazu liefert die SMS-Tochter Amova. Hochregallagersysteme wurden ursprünglich von Amova entwickelt, um rund um die Uhr bis zu 50 Tonnen schwere Metallbunde in bis zu 50 Meter hohe Regale zu transportieren und zu lagern. Als erstes Unternehmen überträgt Amova diese Technologie auf die Hafenwirtschaft. „Unsere Tochtergesellschaft Amova hat diese Technologie über Jahrzehnte in der industriellen Anwendung in der Metallindustrie optimiert“, sagt Burkhard Dahmen, Vorsitzender der Geschäftsführung der SMS Group. Das Design des Regals biete freien Zugang zu jedem Container, ohne dass ein anderer dafür bewegt werden muss, und erlaube somit eine 100-prozentige Ausnutzung des Terminalgeländes. „Die Erfahrung und Kompetenz von DP World im Transport von Fracht gepaart mit der Technologie von Amova sichern die Leistungsfähigkeit des Systems und seine Bedeutung für die derzeitigen und künftigen Aktivitäten“, sagt Sultan Ahmed Bin Sulayem, Chef beim SMS-Partner DP World.



