Konzern aus Mönchengladbach SMS baut digitale Zwillinge seiner Stahlwerke

Auf sein reales Gegenstück muss der digitale Zwilling nicht lange warten, denn die reale Anlage eines großen Stahlwerks wird derzeit von SMS in Ägypten errichtet. Im sogenannten Testfeld der SMS group in Mönchengladbach in Dahl setzt SMS einen digitalen Zwilling der parallel entstehenden Realanlage ein, um die gesamte Elektrik und Automatisierung mit den originalen Steuerständen zu testen und den Kunden bereits an seinem Equipment vor Inbetriebnahme der realen Anlage zu schulen.