Unfall in Mönchengladbach Smart überschlägt sich mehrfach auf der A 61

Die Feuerwehr Mönchengladbach ist am Mittwoch, 14. Februar, zu einem Unfall auf der A 61 gerufen worden. Aus bislang unbekannter Ursache war es in Fahrtrichtung Koblenz, kurz hinter der Abfahrt Holt, zu einem Alleinunfall gekommen. Ein, mit einer Person besetzter Kleinwagen, war von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich mehrfach überschlagen und war in einem benachbarten Feld auf dem Dach liegen geblieben. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall im Auto eingeschlossen und musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden.