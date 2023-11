Kongress in Mönchengladbach „Smart City Summit“ nach Brand am Karstadt-Gebäude verschoben

Diese „Umstände“ stehen den Angaben zufolge im Zusammenhang mit dem Brand am ehemaligen Karstadt-Warenhaus. Auf Anfrage erklärt ein Stadtsprecher, dass jetzt das Gutachten eines Sachverständigen vorliegt, in dem „eine deutlich größere Verunreinigung infolge des Brandes festgestellt wird, als bislang angenommen“. Konkret gehe es um Rußpartikel und andere Stoffe in der Abhangdecke. Zudem sei der Boden stärker verunreinigt. „Insofern muss zunächst eine gründliche und fachgerechte Reinigung durchgeführt werden, um diesen Schaden zu beheben“, führt der Sprecher aus. Im Anschluss müsse dann noch ein weiteres Gutachten die „Unbedenklichkeit“ feststellen. „All das wäre in der Kürze der Zeit bis zum ursprünglichen Summit-Termin nicht mehr zu leisten gewesen.“ Außer dem Summit seien in dem ehemaligen Warenhaus keine Veranstaltungen geplant gewesen.