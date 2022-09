Smart Camp in Mönchengladbach : Wenn Zocken auf dem Stundenplan steht

Odenkirchen Zwei Tage lang haben sich Schüler des Gymnasiums in Odenkirchen bei einem Smart Camp mit den Themen Gaming und Gambling beschäftigt – und damit, wie das Ganze verantwortungsvoll umgesetzt werden kann.

Ein Leben ohne Smartphone? Für viele kaum mehr vorstellbar! Das zeigt auch eine Studie der DAK-Gesundheit und des Deutschen Zentrum für Suchtfragen am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). 58 Prozent der deutschen Jugendliche beschäftigen sich täglich oder zumindest mehrfach pro Woche mit Online-Games oder Sozialen Medien. Deswegen ist es umso wichtiger, dass sie frühzeitig einen verantwortungsvollen und reflektierten Umgang mit Spielen und Angeboten im Netz lernen. Sonst, so wissen Experten, lauern schnell eine Menge Gefahren, mit denen wohl kaum ein Teenager rechnet. Abzocken, Mobbing oder Suchtfallen sind nur einige wenige.

„Man nimmt viel in den eigenen Alltag mit und sieht auch mal die Gefahren, mit denen man sich eigentlich nicht so auseinander setzt. Wir wissen jetzt, wie wir es bei unseren eigenen Kindern machen würden“, sagt Schüler Michael Wolters.

Entwickelt wurden die Smart Camps von der digitalen Bildungsinitiative BG3000 in Kooperation mit Westlotto und dem TÜV Rheinland. „Es liegt eine Riesenchance darin, sich die Faszination von Jugendlichen für Gaming zunutze zu machen und damit konstruktiv Lern- und Empathievermittlung zu betreiben“, erklärt BG3000-Gründerin Simone Stein-Lücke, die in den vergangenen sechs Jahren rund eine halbe Millionen Unterrichtsstunden an deutschen Schulen durch digitale Bildung ersetzt hat. „Kaum einer ist sich dem Stress, der Gefahr und auch den Wirtschaftsfallen bewusst, die das Internet und seine Angebote für die Heranwachsenden mit sich bringen können“, so Stein-Lücke. Man wolle die Schulen nicht verändern, man wolle mit den Smart Camps aber Hilfestellungen geben und die Schüler dort abholen, wo sie stehen. „Es geht nicht um Verbote, denn das Internet bringt auch so viel Gutes mit sich. Es geht um Regeln und um konstruktive Wissensvermittlung, damit das Bewusstsein für ein verantwortungsvolles Handeln geschult wird.“