Mönchengladbach: SKM Rheyt hilft seit 90 Jahren Bedürftigen

SKM in Mönchengladbach : Der SKM in Rheydt hilft seit 90 Jahren Bedürftigen

Auf gespannten Folien konnten Kinder Graffiti sprühen. Zahlreiche Gäste waren bei der Feier dabei. Foto: Renate Resch

Mönchengladbach „Schutz bieten, Kraft geben, Mensch sein“ ist das Motto der letzten 90 Jahre Vereinsarbeit mit zahlreichen Mitarbeitern und ehrenamtlichen Helfern.

Buntes Treiben herrschte im Innenhof des Vereinsgebäudes. Viele Erwachsene und Kinder waren gekommen, um das Jubiläum des SKM zu feiern. Auf Folienwände konnte gesprayt werden, was viel genutzt wurde. „Ein perfekter Tag! Nette Menschen und viel Prominenz, was gibt es für einen besseren Beweis, dass Sie gute Arbeit geleistet haben“, überbrachte Bürgermeister Michael Schroeren die Glückwünsche der Stadt. Er erinnerte an die historischen Gegebenheiten vor 90 Jahren.

Als der Verein „Sozialdienst Katholischer Männer in Mönchengladbach“ 1928 gegründet wurde, war die positive Entwicklung der damals noch unabhängigen Städte Rheydt und Gladbach und das Wachstum der blühenden Textilindustrie bereits durch den ersten Weltkrieg unterbrochen worden. Mit der Weltwirtschaftskrise stiegen die Arbeitslosenzahlen drastisch an. Der Verein, in dem Menschen in Not Hilfe und Helfer finden konnten und dessen Bestreben es war, die gesellschaftlichen Bedingungen für hilfsbedürftige Menschen zu verbessern, wurde gebraucht.



„Die Hilfsbedürftigkeit eines Teils unserer Gesellschaft ist geblieben, obwohl sich seither vieles verändert hat“, sagte Schroeren. Inzwischen seien es neben Arbeitslosigkeit Probleme wie psychische Erkrankungen, Erziehungsschwierigkeiten oder Schuldnerprobleme, bei denen der Verein unterstützt und Hilfe leistet. Schroeren dankte den Mitarbeitern und ehrenamtlichen Helfern, die sich täglich für das Wohl hilfsbedürftiger Menschen einsetzen. „Unsere Gesellschaft muss sich daran messen lassen, wie wir uns um unsere schwächsten Mitglieder kümmern,“ mahnt er.