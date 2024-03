Unterstützung für Bürger in Mönchengladbach SKM führt Quartiersmanagement in Rheydt nicht weiter

Die Nachricht kam überraschend: Während der Veranstaltung „Rheydter Gespräche“ kündigte Quartiersmanager Markus Offermann an, dass der SKM das Quartiersmanagement für Rheydt 2025 nicht weiterführen will. Die Gelder – jährlich 160.000 Euro aus dem städtischen Haushalt – laufen Ende dieses Jahres aus. Es braucht also einen neuen politischen Auftrag an den SKM, doch dem kam Offermann nun zuvor.