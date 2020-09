Kostenpflichtiger Inhalt: Bundesweiter Warntag in Mönchengladbach : Sirenenalarm bei Gefahr braucht einige Vorbereitung

Beim bundesweiten Warntag heulen ab 11 Uhr auch in Mönchengladbach die Sirenen. Foto: Stadt MG

Mönchengladbach Bundesweit heulen am Donnerstag, 10. September, ab 11 Uhr die Sirenen. Was an diesem Tag eine Probe ist, kann im Ernstfall Leben retten. Die Feuerwehr Mönchengladbach erklärt, wie das Heul-Netz in der Stadt funktioniert.