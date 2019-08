Anlagen werden getestet : Die Sirenen heulen am Warntag

Foto: Antje Seemann Infos Alarm in Mönchengladbach - was zu tun ist, wenn die Sirenen heulen.

Mönchengladbach Beim landesweiten Probealarm machen in Mönchengladbach 33 Anlagen mit. Am Ende des derzeitigen Ausbaus werden 75 Sirenen für die ganze Stadt installiert sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Donnerstag, 5. September, wird wieder landesweit Alarm ausgelöst. Zum Warntag NRW heulen auch die Sirenen in Mönchengladbach los, und die Warn-App „Nina“ verschickt Push-Nachrichten an zehntausende Smartphones. Beginn dieses landesweiten Probealarms ist um zehn Uhr, wie die Stadt jetzt mitgeteilt hat. Die Verwaltung testet ihre Sirenen regelmäßig an jedem ersten Samstag im Monat. Immer wieder gibt es aber auch einen landesweiten Probealarm.

Der Sirenentest beginnt um zehn Uhr mit dem Signal „Entwarnung“, einem einminütigen Dauerton. Um 10.06 Uhr folgt das Signal „Warnung“, ein einminütiger auf- und abschwellender Heulton, wodurch die Mönchengladbacher im Ernstfall aufgefordert werden, schnellstmöglich Gebäude oder Wohnungen aufzusuchen und das Radio einzuschalten. Der Probealarm wird um 10.12 Uhr mit einer erneuten „Entwarnung“ beendet.

Mönchengladbach hat bereits vor drei Jahren damit begonnen, ein stadtweites Sirenennetz zur Warnung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen einzurichten. Inzwischen sind 33 Anlagen im Stadtgebiet am Netz. Weitere Sirenen werden noch in diesem Jahr installiert. Nach den derzeitigen Planungen werden bis zu 75 Sirenenstandorte benötigt, um das Stadtgebiet vollständig abzudecken. Während der Ausbauphase wird die Stadt die Sirenen weiterhin an jedem ersten Samstag im Monat um 12 Uhr testen.

In diesem Jahr steht der landesweite Warntag unter dem Motto „Zusammen warnen“. Denn viele Bürger wissen nicht, dass neben der Feuerwehr unter anderem auch der Deutsche Wetterdienst, der öffentlich-rechtliche Rundfunk und die Kommunen an Warnungen beteiligt sind. Das dauerhafte Ziel des Warntags ist es, ein Bewusstsein in der Bevölkerung für das Thema Warnung zu schaffen. Denn nur wer ausreichend informiert ist, kann sich und anderen in Gefahrensituationen helfen. Ab 2020 soll es den Warntag sogar bundesweit geben.