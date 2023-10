Mysteriöser Alarm in Mönchengladbach Dauersirenenton schreckt Anwohner in Lürrip auf

Etliche verunsicherte Mönchengladbacher meldeten sich in der Nacht bei Feuerwehr und Polizei. „Bei uns haben die Leitungen zeitweise geglüht“, so eine Polizeisprecherin dazu. Dort gehe man von einem Fehlalarm aus und habe es entsprechend an die Oberbehörden weitergegeben. Entwarnung gab es auch für diejenigen, die sich infolge des Ereignisses an die Feuerwehr gewandt hatten. „Wir haben viele Menschen beruhigen können“, so Weißhaupt.