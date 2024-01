Umzug in der Mönchengladbacher Innenstadt Kaufhof geht, Sinn kommt bald

Am Ende ging es schneller als geplant: Nicht erst Ende Januar, sondern bereits am Samstag wird Galeria Kostenpflichtiger Inhalt Kaufhof nach Informationen unserer Redaktion an der Hindenburgstraße die Türen ein letztes Mal öffnen. Der Ausverkauf war schneller als erwartet gegangen. Wo keine Ware ist, muss nichts mehr offen sein. Doch so traurig der Abschied vom letzten Kaufhaus der Stadt ist, immerhin folgt diesmal kein Leerstand. Das war vor dreieinhalb Jahren bei Karstadt anders: Bis heute stehen die einstigen Verkaufsflächen am Rheydter Marktplatz leer. Das Gebäude gehört der Stadttochter EWMG, soll Teil des Rathaus-Neubaus werden.