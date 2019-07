Im Bunten Garten : Bühne frei erst nach Sicherheits-Check

Mönchengladbach Klassische Interpretationen bekannter Rocksongs waren ein besonders Hörerlebnis beim Konzert des Sinfonischen-Rock-Orchesters. Wegen möglicher Sturmschäden, gaben aber zuerst Inspektoren der Mags den Ton an.

Bis Sonntagmorgen war nicht klar, ob das Open-Air-Konzert des NEW-Musiksommers über die Bühne gehen konnte. Erst nachdem sich Mitarbeiter der Mags wegen des Sturms am Vortag im Bunten Garten nach Gefahrenstellen umgeschaut hatten, wurde die Fläche für das Festival freigegeben. Etwa 1000 Menschen hörten schließlich die rockigen Klänge der klassischen Instrumente des Sinfonischen-Rock-Orchesters. Die zehn Musiker und Musikerinnen zeigten, was Streich- und Blasinstrumente alles leisten können. Die Instrumente ergänzten sich zu orchestralen Klängen.

Workshop Am 2. und 3. November gibt es einen Workshop in Schwalmtal mit Abschlusskonzert. Infos: www.s-r-o.de

Beim NEW-Musiksommer ist es Tradition geworden, für soziale Einrichtungen in Mönchengladbach zu sammeln. Der Spendenerlös dieses klassischen Konzertes ging an den Kinderschutzbund Mönchengladbach. Dessen Geschäftsführerin Mareike Eßer sagte: „Wir brauchen Unterstützung für Kinder in Mönchengladbach, denen körperliche und sexuelle Gewalt angetan wird.“ Die Organisation dient als Anlauf- und Beratungsstelle für Kinder in Notsituationen. „Wir möchten Kindern und Familien, denen es nicht so gut geht, wieder ein gemeinsames Hobby, eine Hoffnung und Zukunft geben“, erklärte die Geschäftsführerin.