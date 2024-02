Viertes Sinfoniekonzert in Mönchengladbach Publikum von doppeltem Mozart ganz begeistert

Endlich wieder einmal Mozart im Sinfoniekonzert. So dachten vermutlich zahlreiche Musikfreunde, denn der Konzertsaal des Theaters war zum vierten Sinfoniekonzert erfreulich gut gefüllt. Die Niederrheinischen Sinfoniker und Generalmusikdirektor Mihkel Kütson fesselten gleich zu Beginn mit der so detailgenau wie liebevoll ausgearbeiteten Sinfonie Nr. 38 D-Dur KV 504, der „Prager“, die Wolfgang Amadeus Mozart im Jahre 1787 in Prag selbst zur Uraufführung brachte.