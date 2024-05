Kolumne Denkanstoß Gute Geister

Ich muss gestehen, dass mir in letzter Zeit dieser Zuruf des öfteren in den Sinn gekommen ist. Nicht nur bei manchen Mächtigen in der Welt oder manchen Ideologen in unserem Land, sondern auch bei gewissen Trends und Entwicklungen in unserer Gesellschaft. Wo Hass-Mails, Fake-News, Manipulationen, Zerstörung und Gewalt und Ähnliches mehr zum Alltag werden, da haben sich die guten Geister schon lange verabschiedet.