Infoveranstaltung in Mönchengladbach Sind wir machtlos gegenüber kriminellen Jugendlichen?

Inzwischen hat sich einiges getan. Polizei, Justiz und Jugendschutz haben im vergangenen Jahr reagiert. Am Mittwoch, 1. März, ab 18 Uhr, ist Jugendkriminalität das große Thema bei der Info-Veranstaltung „Alles was Recht ist“ im Schwurgerichtssaal des Landgerichts, Hohenzollernstraße 157. Bei der Veranstaltung von der Rheinischen Post, vom Landgericht und vom Anwaltverein, die unter der Überschrift „Sind wird machtlos gegenüber kriminellen Jugendlichen?“ steht, werden Vertreter von Polizei, Justiz, Stadt und Jugendhilfe über die konkrete Situation in der Stadt sprechen. RP-Leser können dabei sein und mitdiskutieren: Die Teilnahme ist kostenfrei, notwendig ist eine Anmeldung per E-Mail an aktionen.mg@rheinische-post.de.