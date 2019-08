Vorsitzender der Jungen Union Mönchengladbach : „Wir wollen für 2020 die jüngste Ratsliste“

„Nicht reden, machen!“: Simon Schmitz (31) ist Vorsitzender der Jungen Union Mönchengladbach. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Simon Schmitz, Vorsitzender der Jungen Union Mönchengladbach, ruft dazu auf, die Stadt positiver zu sehen.

Als Sie 2007 eingetreten sind, war die CDU Volkspartei. Ist sie das Ihrer Meinung nach immer noch?

Schmitz Das kommt darauf an, wie man Volkspartei definiert. Die CDU deckt noch immer alle Themen ab, ist in diesem Sinn also Volkspartei. Und unter allen Parteien hat sie immer noch den meisten Zuspruch. Das darf aber nicht davon ablenken, dass dieser einer Volkspartei nicht mehr gerecht wird. Gerade bei jungen Menschen ist es erschreckend, wie wenige von ihnen der CDU das Vertrauen aussprechen. Wie zuletzt die Europawahl deutlich gezeigt hat. Da waren es im Alter zwischen 18 und 24 Jahren gerade einmal zwölf Prozent.

Info Simon Schmitz steht 400 Mitgliedern vor Geboren am 14. August 1987 in Viersen Beruf Steuerfachangestellter, Bachelor of Arts Aufgaben Geschäftsführender CDU Kreisvorstand, Vorsitzender CDU Nord, stellvertretender Vorsitzender CDU Ortsverband Gladbach-Mitte, sachkundiger Bürger im Umwelt- und Feuerwehrausschuss Junge Union Anzahl der Mitglieder: 400; Internetauftritt: www.ju-mg.de.

Und wie sieht es mit dem Begriff „konservativ“ aus? Ist konservativ noch zeitgemäß?

Schmitz Aber natürlich. Ich verstehe mich als wertkonservativ. Ein konservativ denkender Mensch ist ja nichts Schlimmes. Wir leben in einer Zeit ständigen Wandels. Da ist die Frage legitim, warum wir immer alles ändern müssen. Außerdem bin ich ein Anhänger des Leistungsgedankens. Ich finde, wir kaufen uns den sozialen Frieden sehr teuer ein.

Vor wenigen Tagen haben Sie auf Facebook gepostet, dass Sie in Berlin fast sieben Kilometer mit einem E-Scooter gefahren sind. Sind E-Scooter für Sie die Mobilität der Zukunft?

Schmitz Es war ein Traum, ein cooles Gefühl, mit dem Roller durch Berlin zu fahren. Der E-Scooter gehört sicher zur Mobilität der Zukunft. Für das Zentrum von Mönchengladbach kann ich mir den E-Scooter gut vorstellen.

Hat das Auto damit selbst in Mönchengladbach ausgedient? Viele junge Leute wollen ja gar kein Auto mehr haben.

Schmitz Das Auto ist kein Statussymbol mehr und hat bei jungen Leuten weniger Bedeutung, aber es hat bestimmt nicht ausgedient. Es macht zum Beispiel am Samstag das Einkaufen deutlich einfacher. Man sollte die einzelnen Verkehrsmittel nicht gegeneinander ausspielen. In einer attraktiven Stadt sollte es Bereiche geben, in denen der Verkehr fließt und andere, wo die Aufenthaltsqualität wichtiger ist.

Sie sprechen von fließendem Verkehr. Wären flächendeckende Tempo-30- oder Tempo-40-Zonen abseits der Hauptverkehrsstraßen für Sie denkbar?

Schmitz Wo es Kitas oder Schulen gibt, kann selbst Tempo 30 zu viel sein, aber flächendeckend finde ich solche Zonen in einer Stadt wie Gladbach nicht richtig. In den ländlichen Gebieten hat Tempo 30 keine Sinnhaftigkeit.

Das Fahrrad ist ein wichtiges Verkehrsmittel, insbesondere bei der jungen Generation. Welche Rolle spielt es für Ihre Politik?

Schmitz Wir werden in absehbarer Zeit in Mönchengladbach nicht das Kopenhagener Modell umsetzen können oder niederländische Verhältnisse schaffen. Eine Veränderung muss Schritt für Schritt erfolgen, getragen von der normativen Kraft des Faktischen. Es wird auch weiterhin Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger nebeneinander geben.

Waren Sie schon mal auf Fridays-for-Future-Veranstaltungen? Halten Sie die Ziele der Bewegung für unterstützenswert?

Schmitz Ich finde es unfassbar positiv, dass so viele junge Leute sich engagieren und etwas bewegen wollen. Lange Zeit war es sehr schwer, junge Menschen für Politik zu gewinnen. Allerdings verkennen die Fridays-for-Future-Unterstützer, dass Fordern etwas Gutes ist, dann aber zwingend der zweite Schritt erfolgen muss, nämlich das Einbringen der Forderungen in den demokratischen Prozess. Ich warne auch davor, den Politikern vorzuwerfen, es würde nichts getan. Schließlich gibt es den Atom- und den Kohleausstieg. Und bei den erneuerbaren Energien findet man häufig eine Doppelmoral: Wir wollen den Planeten retten, aber keine Windräder vor der eigenen Haustür.

Die Ausrufung des Klimanotstandes in Mönchengladbach wurde abgelehnt. Ist das Ihrer Meinung nach richtig?

Schmitz Zunächst einmal wurde er nicht abgelehnt, sondern in den Umweltausschuss verwiesen. Die Messwerte in Mönchengladbach rechtfertigen keinen Klimanotstand. Wir dürfen nicht in Hysterie verfallen. Ich werbe für Vernunft. Klimanotstand würde bedeuten, jedes Projekt, jedes Bauvorhaben unter dieser Prämisse zu würdigen. Damit würde alles sehr verlangsamt. Wir tun in Deutschland sehr viel, trotz dem Wissen, dass selbst wenn in Deutschland alle Forderungen umgesetzt würden, die Auswirkungen weltweit nicht signifikant wären. In China oder den USA werden wir nur belächelt, gleichzeitig können wir wirtschaftlich in unser Verderben laufen, in dem Moment, wo wir unseren Energiebedarf aus dem Ausland einkaufen müssen. Unsere Generation ist im Wohlstand groß geworden und mit ausgeglichenen Haushalten, ökonomische Bedürfnisse müssen auch berücksichtigt werden. Die wirtschaftliche Entwicklung in unserem Land wird nicht immer so positiv verlaufen, wie die aktuellen Erwartungshaltungen aus der Industrie zeigen.

Warum tut sich die Union so schwer damit, junge Wähler anzusprechen? Werden die falschen Kommunikationskanäle gewählt? Wie hätten Sie als Junge Union auf das Rezo-Video reagiert?

Schmitz Auf das Rezo-Video hätte man sicher anders reagieren müssen als mit elf Seiten pdf. Selbst ich als CDU-Mitglied habe es nicht bis zum Schluss gelesen. Die Antwort hätte schon in einem bewegten Medium erfolgen sollen, aber die CDU hat ihrem Durchschnittsalter entsprechend reagiert. Als Junge Union weisen wir schon länger darauf hin, dass man auch andere Kommunikationskanäle nutzen muss. Ein Video ist heute besser als Papier, vor allem für junge Leute.

Laut Homepage ist Ihr Lieblingszitat: „Nicht reden, machen!“ Wenn Sie in Mönchengladbach das Sagen hätten, welche drei Amtshandlungen würden Sie als erstes umsetzen?

Schmitz Meine erste Handlung wäre ein Appell. Der Mönchengladbacher ist oft nur glücklich, wenn er kritisieren kann. Ich möchte dazu aufrufen, die Stadt positiver zu sehen. Wir können stolz sein auf unsere Stadt. Zweitens würde ich so viel Geld wie möglich in die Bildung stecken. Bildung ist der Schlüssel, sonst schaffen wir uns die sozialen Probleme von morgen. Und drittens würde ich das Stadt-Marketing anders aufbauen, die Stärken wie die wirtschaftliche Kraft, das bürgerschaftliche Engagement oder Erfolge in der Integration herausstellen.

Wie sicher ist Mönchengladbach? Sind Sie für mehr Videoüberwachung?

Schmitz Statistik und gefühlte Sicherheit klaffen auseinander. Die Bürger fühlen sich nicht immer sicher, obwohl die Kriminalität zurückgeht. Ich würde nicht von Videoüberwachung, sondern von Videobeobachtung sprechen. Ich fände das auf dem Europaplatz oder dem Platz der Republik nicht schlecht. Wenn dadurch Straftaten nicht verhindert werden, können sie jedenfalls besser geahndet werden.

Auf Facebook loben Sie das Burkaverbot in den Niederlanden und nennen es ein „gutes Beispiel“. Fordern Sie ein Burkaverbot auch in Mönchengladbach?

Schmitz Nicht nur in Mönchengladbach, sondern natürlich in ganz Deutschland. Ich habe das nicht aus einer Laune heraus geschrieben. Religionsfreiheit ist ein hohes Gut, aber es geht auch um Sicherheit. Ich muss die Person sehen, die vor mir sitzt.

Wie oft begegnen Ihnen denn Frauen in Burka in der Stadt?

Schmitz Es sind sicher Einzelfälle, aber ich tue mich schwer damit. Wir haben in Deutschland ein hohes Maß an Gleichberechtigung und Partizipation beider Geschlechter erreicht. In der Burka sehe ich eine gegenläufige Entwicklung.

Vor drei Jahren haben Sie gesagt: „Wir müssen den Mut und die Größe haben, uns als Kandidaten für die Kommunalwahl 2020 anzubieten.“ Wie viele Ratsmandate sollten von der Jungen Union besetzt werden?

Schmitz Wir sind Teamplayer, aber wir wollen für 2020 die jüngste Ratsliste, die die CDU je hatte. Im Augenblick ist niemand im JU-Alter im Rat. Von den 33 Ratswahlkreisen sollten vier bis fünf Direktwahlkreise für junge Leute zur Verfügung stehen.

Die CDU sucht einen Kandidaten für den Oberbürgermeister. Welche Eigenschaften sollte der Kandidat Ihrer Meinung nach mitbringen?

Schmitz Ein OB muss gleichzeitig die Verwaltung führen und repräsentieren können. Er oder sie sollte gut vernetzt sein, über Fingerspitzengefühl verfügen und die Fähigkeit haben, Themen nach vorne zu bringen. Dabei muss sich die junge Generation auch mitgenommen fühlen.

Es gibt eine GroKo-Müdigkeit in Deutschland, auch in Mönchengladbach. Wie stehen Sie dazu?

Schmitz In Mönchengladbach hätte es schlimmer laufen können, es wurde bisher ein vernünftiger Job gemacht. Aber eine GroKo ist kein Selbstzweck.

Welche Partner könnten Sie sich vorstellen? Schwarz-Grün? Oder eine Kooperation mit der AfD?

Schmitz Schwarz-Grün bietet sicher Potenzial, wenn man pragmatisch an die Arbeit herangeht. Mit der FDP gibt es viele inhaltlichen Schnittstellen, ob jedes Mal eine Verlässlichkeit geben ist, darf hinterfragt werden. Ich habe die Vorgehensweise der Liberalen beim Haus Erholung als sehr deplatziert empfunden. Eine Fortsetzung der GroKo würde auch funktionieren. Eine Kooperation mit der AfD schließe ich aus. Mit den Linken auch. Jeder Extremist ist Mist.

Sie arbeiten bei einer Steuer- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Können Sie sich auch eine Politikerkarriere vorstellen?

Schmitz Nein, ich möchte nicht hauptberuflich Politik machen. Ich möchte nicht ständig meine Wiederwahl im Blick haben müssen. Außerdem ist der ehrenamtliche Ansatz häufig deutlich authentischer.

Begeistern Sie doch mal junge Menschen mit einem Satz für Politik.