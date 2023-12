Silvester in Mönchengladbach Böllern oder nicht böllern – wie halten Sie es?

So sehen das auch Justin-René Stein (19), Laura Stein (22) und Sebastian Schierer (23): „Die Geflüchteten verstehen schon, dass es sich bei den Knallgeräuschen um Silvester-Feuerwerk handelt.“ Und diejenigen, die sich fürchten, sollten sich aus ihrer Sicht am Silvesterabend lieber nicht in der Innenstadt aufhalten.