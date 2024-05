Designierte Ordnungsdezernentin in Mönchengladbach Silke Wehmhörner — vom Polizeipräsidium ins Rathaus

Eins stellt Silke Wehmhörner ziemlich am Anfang klar: Für die Sicherheit in einer Kommune sorgt nicht vorrangig der Ordnungsdienst, sondern die Polizei. Das müsse man gut trennen. Von Träumen mancher Rathaus-Chefs, kommunale Ordnungsdienstkräfte zu einer Art Sheriffs zu machen, hält sie nicht viel. Aber dennoch ist ihr die Bedeutung von Sicherheit in einer Kommune bewusst. „Sie ist die Basis für sehr vieles“ – daran will sie im Schulterschluss mit der Polizei arbeiten. Und der Hintergrund, den die 53-Jährige dafür mitbringt, scheint ideal: Sie kommt aus einer Polizistenfamilie, ihr Vater und ihr Opa waren in diesem Beruf. Sie selbst auch, wenngleich anders.