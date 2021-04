Amt in Mönchengladbach : Silke Tosch ist neue Schiedsfrau für den Bezirk Nord 1

Silke Tosch Foto: Privat

Mönchengladbach Die 55-Jährige ist für fünf Jahre vom Rat der Stadt Mönchengladbach in das Amt gewählt worden. Sie möchte in ihrer Tätigkeit die „Lebensqualität in ihrem Stadtbezirk“ verbessern.

Silke Tosch ist vom Rat der Stadt Mönchengladbach zur neuen Schiedsfrau im Bezirk Nord 1 gewählt worden. Der Bezirk setzt sich aus den Stadtteilen Windberg, Am Wasserturm, Eicken und Gladbach zusammen. Die 55-Jährige ist evangelisch-freikirchliche Theologin und Leitende Redakteurin beim christlichen Medienunternehmen Oncken. Laut Pressemitteilung lernte sie durch ihre pastoralen Tätigkeiten in verschiedenen Kirchengemeinden (Baptisten) und in der langjährigen Projektbegleitung „nicht nur zuhören, sondern auch lösungsorientiertes Denken.“

Unter anderem war sie für den Verband „euregio rhein-maas-nord“ tätig, der sich 1978 für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Deutschen und Niederländern einsetzt. Tosch möchte mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit als Schiedsfrau die „Lebensqualität in ihrem Stadtbezirk durch Schlichten verbessern und Menschen wieder miteinander ins Gespräch bringen, bevor eine Sache vor Gericht teuer und langwierig ausgetragen wird.“