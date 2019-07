Umweltprojekt : Clean ist cool hat jede Menge Gewinner

Holt Wie verschwenderisch gehen wir mit Kleidung um? Mit dieser Frage haben sich Schüler bei dem Umwelt-Projekt beschäftigt. Die Wettbewerbssieger heimsten dabei Geld für die Klassenkasse ein.

Am ersten Platz ist die 5a des Gymnasiums Rheindahlen zwar knapp vorbei geschrammt; Spaß hatte sie Donnerstagnachmittag bei der Preisverleihung im Umwelt-Wettbewerb „Clean ist cool“ trotzdem. „Nochmal danke, es war toll“, bedankte sich Lehrerin Marion Schlütter am Ende bei Eugen Viehof vom Verein „Clean up MG“, der das Projekt für Mönchengladbacher Schulen gemeinsam mit Stadtsparkasse, den Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetrieben (Mags) und Rheinischer Post auf die Beine stellt. Toll für die Rheindahlener Schüler war nicht nur die Einladung zum Firmensitz der Mags inklusive Besichtigung von Müllfahrzeugen. Ebenso erfreulich: Die Schüler haben mit ihrem Wettbewerbsbeitrag 400 Euro für die Klassenkasse eingeheimst.

Der erste Preis – 500 Euro – ging nach Rheydt in die Förderschule Dahlener Straße. Dort haben sich gleich vier Gruppen an dem Wettbewerb beteiligt. An der Schule gibt es eine Tauschbörse für Kleidung, damit noch Tragbares nicht unnötig in der Mülltonne landet. Und was nicht mehr ganz so tragbar ist, haben einige Schüler umgearbeitet, in Rucksäcke verwandelt und auf diese Weise wieder tragbar gemacht. Ihre Ideen und Aktionen dokumentierten sie in Videos, Mappen und einem Fotobuch.