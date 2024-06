Internationaler Wettkampf in Mönchengladbach Das sind die härtesten Feuerwehrleute 2024

Als Feuerwehrmann oder -frau im Einsatz zu sein, Leben zu retten und meterhohe Flammen zu löschen, ist für viele Kinder ein Traumberuf. May Tommervold ging das nie so. 15 Jahre lang arbeitete sie für das norwegische Militär und wechselte erst mit 33 Jahren in den Feuerwehrdienst, als sie nach einer neuen Herausforderung suchte. Doch schnell stellte sich heraus, dass sie den Job liebt – und extrem gut darin ist. Sie steht an diesem Nachmittag auf einer Wiese des städtischen Elisabeth-Krankenhauses und wartet auf die Siegerehrung des Wettbewerbs „Toughest Firefighter Alive“. Wenige Minuten später wird Tommervold zur härtesten Feuerwehrfrau gekürt.