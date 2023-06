„Clean & Green ist cool“ Luxus-Hotel für Tiere statt Schottergärten

Und so gesehen, können sich die Giesenkichener im Umfeld des Franz-Meyers-Gymnasiums freuen. Denn die Schülerinnen und Schüler der 7b haben in mehreren Straßen genau gezählt, wie viele der Vorgärten aus Steinen oder Asphalt statt Erde und Pflanzen bestehen. „Das erschreckende Ergebnis“ teilen sie in ihrem Video mit: Vor jedem vierten Haus in den analysierten Straßen befindet sich ein Schottergarten. Doch dabei ließen die Mädchen und Jungs es nicht bewenden: Sie verteilten Flugzettel, um darüber zu informieren, weshalb diese Gärten umgewandelt werden sollten, und boten an, das freiwillig zu übernehmen. Einige Gärten haben sie tatsächlich umgestaltet. Außerdem haben sie einen Brief an Oberbürgermeister Felix Heinrichs geschrieben, in dem sich ein Verbot solcher Gärten fordern.