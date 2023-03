Begeisterung für Zahlen Junge Mathe-Genies ausgezeichnet

Mönchengladbach · Carolin Bayer und Lisa Cyganek lieben Zahlen, Logik und knifflige Aufgaben. Sie gehören zu den besten Teilnehmenden der Mathematik-Olympiade in der Stadt. Was die jungen Talente an der Wissenschaft so fasziniert.

03.03.2023, 05:10 Uhr

Carolin Bayer und Lisa Cyganek (v.l.) gehören zu den Siegerinnen der Stadtrunde der 62. Mathematik-Olympiade. Ihre Leistungen wurden bei einer Siegerehrung im Rathaus mit einer Urkunde und weiteren kleinen Geschenken gewürdigt. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Von Katharina Luxen

Stolz hält Carolin Bayer ihre Urkunde in der Hand. Die Auszeichnung „fühlt sich cool an“, sagt die Schülerin und lächelt schüchtern. Seit der Grundschule sei Mathematik ihr Lieblingsfach. Da sei es klar gewesen, dass sie das Angebot, an der Mathematik-Olympiade teilzunehmen, nicht ausschlagen würde. Die Zwölfjährige vom Gymnasium am Geroweiher ist eine von 23 Ausgezeichneten der Stadtrunde der 62. Mathematik-Olympiade für Schüler.