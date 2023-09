Unfall in Mönchengladbach Siebenjähriger von Auto angefahren

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war eine 37-jährige Frau mit ihrem Auto in Richtung Dömgesstraße unterwegs, als ihr ein Bus entgegenkam. Vom linken Gehweg aus rannten der Siebenjährige und ein weiterer Junge (acht Jahre) auf die Straße, um diese zu überqueren. Die Frau bremste ihren Wagen. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen ihrem Auto und dem Siebenjährigen. Der Junge fiel hin, und das Team eines Rettungswagens brachte ihn in ein Krankenhaus. Dieses konnte der Siebenjährige nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.