Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 8. September 2022) : Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter

Mönchengladbach Schon den zweiten Tag in Folge liegt die Inzidenz unter der 300er Marke. 119 neue positive Nachweise sind bei Gladbachern nachgewiesen worden. Die Zahlen im Überblick.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Mönchengladbach gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag mit 273,8 an (Vortag: 288,1). Damit liegt der Wert schon den zweiten Tag in Folge wieder unter der 300er Marke. Das war zuletzt am 3. Juni 2022 (also vor rund drei Monaten) der Fall. Die Bundes-Inzidenz beziffert das RKI mit 223,1 (Vortag: 217,2) und den landesweiten Durchschnitt mit 249,1 (Vortag: 249,4).