Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Sonntag, 22. Mai 2022) : Sieben-Tage-Inzidenz liegt knapp über 300er-Marke

Mönchengladbach 410 Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut für die Vitusstadt am Wochenende. Auf den Mönchengladbacher Intensivstationen liegen weiterhin zwei Covid-19-Patienten. Die Zahlen im Überblick.

69.190 Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie listet das Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonntag, 22. Mai, für Mönchengladbach auf. Das sind 410 mehr als noch am Freitag. Am Sonntag meldete das RKI 113 neue Fälle und am Samstag 297.