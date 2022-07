Coronazahlen für Mönchengladbach (Mittwoch, 13. Juli 2022) : Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder gestiegen

Die Zahl der Corona-Infizierten wächst wieder in Mönchengladbach. Foto: dpa/Henning Kaiser

Mönchengladbach Aktuell sind in Mönchengladbach 1873 Menschen nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert. Fast 200 mehr als noch am Vortag.

Das Gesundheitsamt meldete für Mittwoch, 13. Juli, 397 neue positive Nachweise. Aktuell verzeichnet Mönchengladbach 1873 Personen, die mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert sind. Am Dienstag waren es noch 1695 Menschen.

Ein neuer Todesfall wurde am Mittwoch (Stand 12.20 Uhr) nicht gemeldet. Seit Beginn der Pandemie verstarben in Mönchengladbach 339 Personen im Zusammenhang mit Covid-19.

Die Mönchengladbacher Krankenhäuser behandeln aktuell acht Covid-19-Fälle intensivmedizinisch, davon werden drei invasiv beatmet. Von den 79 Intensivbetten für Erwachsene in Mönchengladbacher Krankenhäusern sind laut Divi-Intensivregister noch fünf Betten frei.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt ist wieder gestiegen. Wie das Robert-Koch-Institut meldete, lang sie am Mittwoch bei 531,8. Am Dienstag betrug der Wert noch 502,6.