Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 9. Juli) : Sieben Neuinfektionen mit Corona

Mönchengladbach Insgesamt 29 Personen sind am Donnerstag, 9. Juli, nach Angaben des Gesundheitsamts der Stadt Mönchengladbach mit dem Coronavirus infiziert. Im Vergleich zum Vortag sind sieben neue positive Nachweise hinzugekommen.

Sieben neue positive Nachweise des Coronavirus verzeichnet das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach am Donnerstag, 9. Juli (Stand: 8 Uhr). Damit sind aktuell 29 Einwohner mit Covid-19 infiziert. Im Vergleich zum Vortag sind das vier mehr.

Negativ ist der Test bei 9171 (Vortag: 8983) Mönchengladbachern ausgefallen. Aktuell befinden sich 207 Personen (Vortag: 172) in Quarantäne. Auch muss wieder eine Person im Krankenhaus behandelt werden. Im Vergleich zum Vortag sind das 35 Menschen mehr: Am Mittwoch waren noch 172 Personen in Quarantäne.