Corona-Statusbericht aus Mönchengladbach : Sieben neue positive Nachweise, ein weiterer Todesfall

Proben für Corona-Tests werden vorbereitet (Symbolbild). Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt der Stadt hat am Freitagvormittag den 38. Todesfall in Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt. Die Zahl der akut Infizierten in Mönchengladbach bleibt in etwa gleich.

Aktuell sind 102 Personen (Vortag: 104) in Mönchengladbach mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach verzeichnete am Freitag (Stand: 9 Uhr) sieben neue positive Nachweise. Insgesamt ist die Zahl der seit März nachgewiesenen Fälle auf 559 (Vortag: 552) gestiegen. Zudem gab es einen Todesfall: Eine Person (Jahrgang 1936) starb in einer Mönchengladbacher Klinik mit Covid-19. Damit sind in Mönchengladbach nun 38 Personen verstorben, 34 an Covid-19, vier mit Covid-19.

Die Zahl der beim Gesundheitsamt bekannten negativen Nachweise liegt bei 4466 (Vortag: 4343). 31 Laborergebnisse stehen derzeit aus. Aktuell befinden sich 369 Personen (Vortag: 364) in Quarantäne, davon werden 14 im Krankenhaus behandelt. Die Zahl der genesenen Patienten ist auf 419 (Vortag: 411) gestiegen.

Der Wert der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner ist im Vergleich zum Vortag von 11,5 auf 12,6* gestiegen (*Quelle RKI, auf Basis einer angenommenen EWZ von 261.454).

(RP)