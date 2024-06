Trotz Imageproblem Sieben Gründe, sich in Mönchengladbach wohlzufühlen

Rund 275.000 Menschen leben in Mönchengladbach. Und die meisten von ihnen tun es ganz gerne. Das bedeutet aber nicht, dass sie eine überschäumende Lebensqualität für ihre Heimatstadt empfinden. Für viele Befragte sind Sauberkeit und Sicherheit besonders wichtig, wie auch die Ergebnisse unserer Umfrage „Heimatliebe“ zeigen. Viele Gladbacher haben sich an der Umfrage beteiligt und ihre Heimatstadt bewertet. Das Ergebnis: In den meisten abgefragten Kategorien bewerten die Gladbacher ihre Stadt schlechter als die Bürger in anderen Städten und Regionen des Verbreitungsgebiets der Rheinischen Post. Aber sie glauben, dass die Menschen außerhalb der Stadt Mönchengladbach noch negativer sehen. Es gibt also ein Imageproblem.