Großbrand in Mönchengladbach : Sie retteten Ponys vor den Flammen

Geneicken-Bonnenbroich Beim Großbrand in Geneicken-Bonnenbroich, bei dem vier Gartenhäuser und 13 Bäume zerstört wurden, gab es viele Schaulustige. Einige machten sogar Fotos. Andere griffen beherzt ein. Darunter waren auch sehr junge Helfer.

Als die Feuerwehr am Mittwochabend zur Bonnenbroicher Straße ausrückte, war die schwarze Rauchwolke schon bei der Anfahrt von der Wache am Stockholtweg zu sehen. Auf einem Gartengrundstück war ein Feuer ausgebrochen, das sich wegen der Trockenheit in Windeseile ausbreitete. Auch Nadine Warmuth hatte die Rauchsäule gesehen – vom Balkon ihrer Mutter. Sie dachte an den nahegelegenen Ponyhof und rannte sofort los. „Als ich ankam, brannten Bäume. Die Flammen waren bestimmt drei Meter hoch“, berichtet sie. Nadine Warmuth kennt den Ponyhof und die Besitzerin und ihre Sorge war sehr groß. „Zum Glück waren da schon junge Leute, die die Ponys in Sicherheit brachten“, berichtet sie.