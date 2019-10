Herrenausstatter in Mönchengladbach : Sie entwarfen das Gladbach-Hemd

Herrenausstatter in Mönchengladbach

Mönchengladbach David und Emanuel Dufour kreierten anlässlich des zehnjährigen Bestehens ihrer Firma ein „Gladbach-Hemd“. Aufgedruckt sind verschiedene Motive der Stadt.

Sie sind Zwillinge, heißen David und Emanuel Dufour und sind gebürtige Gladbacher. Natürlich ist Dufour kein hiesiger Name. Die Familie stammt aus Frankreich. Vater Claude zog vor vielen Jahren an den Niederrhein und schneiderte hier 30 Jahre lang Hemden für Van Laack. 1999 gründete er sein eigenes Unternehmen.

Die Zwillinge übernahmen 2009 und eröffneten ihr Unternehmen DU4, wechselten jedoch vom reinen Hemdenhersteller zum Herrenausstatter für Maßanzüge. Jetzt hatten die beiden Dufours eine neue Idee: Sie kreierten anlässlich des zehnjährigen Firmen-Bestehens ein „Gladbach-Hemd“ mit Motiven der Stadt. Zum Jubiläumsevent in den Räumlichkeiten an der Rudolfstraße 10h, wurde das Hemd erstmalig präsentiert. Dezent aufgedruckt auf dem weißen Hemd sind in Schwarz der Wasserturm, der Dicke Turm, das Museum, die Kaiser-Friedrich-Halle, die Abtei, das Borussen-Stadion und auch das St. Vith.