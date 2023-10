Invasive Art Wo der Rote Amerikanische Sumpfkrebs in Mönchengladbach vorkommt

Die Liste der „Neozoen“ in der Stadt ist lang. Das veränderte Klima ist ein Grund dafür, dass sich hier eigentlich gebietsfremde Tiere richtig wohlfühlen. Ein anderer ist der Faktor Mensch, der Lebewesen – Tiere wie Pflanzen, aber auch Bakterien und Pilze – von einem zum anderen Ort verschleppt. So geschehen beim Roten Amerikanischen Sumpfkrebs. „Das ist eigentlich ein Speisekrebs, der hier entweder ausgesetzt wurde oder ausgebüchst ist“, berichtet Michael Thissen vom Naturschutzbund (Nabu) in Mönchengladbach.