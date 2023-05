Nach Ausschreitungen in Mönchengladbach Wie die Rheydter Frühkirmes friedlich bleiben soll

Mönchengladbach · Wenn am Freitag, 12. Mai 2023, die Kirmes in Rheydt beginnt, sind Polizei, Ordnungsamt und Jugendhilfe vor Ort, um Ausschreitungen wie im Frühjahr 2022 zu verhindern. Was geplant ist und wieso Teil dessen Freifahrten für Jugendliche sind.

07.05.2023, 11:19 Uhr

Über die Gracht und bis auf den Rheydter Markplatz läuft die 1,5 Kilometer lange Kirmesmeile – hier ein Bild von 2022 – in der Rheydter Innenstadt. (Archivfoto) Foto: Carsten Pfarr

Von Emma Büns und Andreas Gruhn

Wenn sich ab dem 12. Mai Karussells an der Gracht und auf dem Marktplatz drehen, dann soll ein Konzept von Polizei, Ordnungsamt und Jugendamt dafür sorgen, dass die Rheydter Frühkirmes auch sicher ist. Das soll verhindern, dass es zu Prügeleien, Raub-Delikten, Bedrohungen mit Messern und ähnlichem vor allem durch Jugendliche kommt. Vorfälle wie im vergangenen Jahr, als es bei der Frühkirmes mehrmals zu größeren Polizeieinsätzen gekommen war, sollen sich nicht wiederholen. Am Ende der Frühkirmes 2022 hatte die Polizei vier Raubdelikte, mehrere Auseinandersetzungen und einen Fall von Widerstand gegen Polizeibeamte festgehalten. Dazu wurden dreizehn Strafverfahren eingeleitet, zu denen 16 jugendliche Tatverdächtige ermittelt werden konnten, so die Polizei.