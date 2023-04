Infoveranstaltung in Mönchengladbach Wie Senioren sicher im Straßenverkehr unterwegs sind

Das Programm war ein Zweiteiler: Zunächst ging es für die Teilnehmer, die an zwei Punkten in der Stadt mit einem Bus abgeholt wurden, zu vier Unfallstellen in Mönchengladbach. Die beiden Polizistinnen Beate Kampermann und Stefanie Schmidt erläuterten den Senioren den Unfallhergang und sensibilisierten für die Gefahren an dem jeweiligen Ort. An allen vier Stellen hatte es Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Senioren gegeben, die allesamt tödlich endeten.