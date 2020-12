Geburtstag in Mönchengladbach : Familie will zum 100. Geburtstag aus dem Auto gratulieren

Mönchengladbach Sibylla Meyersieck wird am Dienstag 100 Jahre alt. Eine große Feier ist nicht möglich, die Familie hat aber einen Plan, wie sie gratulieren möchte.

Nur einmal hat Sibylla Meyersieck ihre Heimatstadt für längere Zeit verlassen. Das war im Zweiten Weltkrieg, als die Bomben fielen. 1953 kehrte sie zurück nach Mönchengladbach und baute mit ihrem Mann in Odenkirchen ein Eigenheim, in dem sie bis heute noch lebt. Mit Hilfe ihrer Kinder und einer Pflegekraft bewältigt sie ihren Alltag und behält ihren Haushalt im Blick.

„Sie schaut immer, ob genug Gemüse, Obst oder andere Dinge im Haus sind“, sagt Tochter Brigitte Harbers. Mehrfach in der Woche besucht sie mit ihrer Schwester, die auch in der Nähe wohnt, ihre Mutter. Sibylla Meyersieck sehr und hat meistens auch schon einen Plan, wohin dan ein Ausflug gehen soll. Am liebsten geht sie in ein Gartencenter. „Dort sind wir schon bekannt“, sagt Brigitte Harbers. „Wenn wir kommen, sind der Kaffee und die Waffeln schon bereit.“