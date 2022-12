Überwältigt und glücklich sind die Mitglieder der Showturngruppe „Tujalon“ des TuS Jahn 1893 Mönchengladbach vom Bundesfinale des Show-Wettbewerbs „Rendezvous der Besten“ des Deutschen Turnerbundes in den Holstenhallen in Neumünster zurückgekehrt. Bereits beim Landeswettbewerb im Juni hatte sich die Gruppe aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Gummersbach mit ihrer temporeichen Harry-Potter-Kür qualifiziert – damals noch mit dem zweitbesten Jury-Prädikat „ausgezeichnet“. Jetzt kletterte die Truppe sogar noch eine Stufe höher und sicherte sich – mit sechs weiteren Mitbewerbern – unter 28 teilnehmenden Gruppen aus ganz Deutschland mit dem Spitzen-Prädikat „ausgezeichnet“ erneut den Titel „DTB-Showgruppe“. So wie dem letzten Bundesfinale 2019.