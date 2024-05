Aktion in Mönchengladbach Shoppen und genießen bis 22 Uhr

„Eva Brachten Modedesign“ ist nun schon seit über zehn Jahren in Eicken ansässig und möchte den 24. Mai nutzen, um dies mit den Besuchern zu feiern. Ein wichtiges Erkennungsmerkmal von „Eva Brachten Modedesign“ sind die außergewöhnlichen Stoffe und der extravagante Mustermix. Die Individualität und Nachhaltigkeit sind Eva Brachten bei ihrer Kollektion sehr wichtig. Alle Kleidungsstücke werden in Mönchengladbach im eigenen Atelier entworfen und gefertigt. Beim Zuschnitt wird darauf geachtet, dass so wenig Verschnitt wie möglich entsteht. Die Kollektion wird in wieder verwendbaren Kleidersäcken transportiert. So fällt beim Transport keine Verpackung an.