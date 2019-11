„Wir sind hier ein kleines Dorf“ : Einkaufsbummel bei Live-Musik

Gemütliches Einkaufen in einer Kulisse mit Gründerzeithäusern: Das war am Freitag in Eicken bis 22 Uhr möglich. Foto: Reichartz, Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Die Geschäftsleute in Eicken luden wieder zum Late Night Shopping.

Was 2012 als Idee weniger Geschäftsinhaber aus Eicken begann, ist mittlerweile zu einem ganz besonderen Einkaufserlebnis geworden. Beim „Late Night Shopping“ hatten zahlreiche Cafés, Geschäfte und Ateliers rund um die Eickener Straße, Goethestraße und Kaiserstraße am Freitag bis 22 Uhr geöffnet. Insgesamt 19 Aussteller waren in diesem Jahr dabei. Von Live-Musik beschallt konnten die Besucher die Eickener Einkaufsstraße entlanggehen, etwas trinken, sich Ausstellungen ansehen und sich sogar Tattoos stechen lassen.

Seit Anfang an mit dabei ist Eva Brachten. Die Modedesignerin führt ihren eigenen Laden an der Eickener Straße. Was der Stadtteil für sie ausmacht, sei die schöne Atmosphäre und die bunte Vielfalt an Lokalitäten.