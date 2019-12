Neue Firma : Berater für weibliche Führungskräfte

Mönchengladbach Sabine und Thomas Hansen richten sich mit She4Her an Frauen und Unternehmen.

Frauen in Führungspositionen – das ist für immer mehr Unternehmen ein wichtiges Thema. Zum einen, weil diverse, also gemischte Teams wissenschaftlich belegt bessere Ergebnisse liefern. Ein höherer Frauenanteil ist ein Schritt zum richtigen Mix. Zum anderen geht es um Fachkräftemangel, der auch auf leitenden Ebenen spürbar ist. Frauen dafür fit zu machen, kann helfen. Und nicht zuletzt gilt es auch Quoten für die Besetzung von Posten in Vorständen und Aufsichtsräten mit Frauen zu erfüllen.