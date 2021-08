Zwei Festnahmen in Mönchengladbach : Sexueller Übergriff auf junge Frau am Platz der Republik

Mönchengladbach Dem 19-jährigen Opfer gelang es zweimal, sich loszureißen. Hilfesuchend wandte sie sich an einen Taxifahrer, der sie zur Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof brachte.

Die Polizei hat am Sonntagmorgen, 22. August, zwei Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, in den frühen Morgenstunden eine 19-jährige Frau am Platz der Republik zu sexuellen Handlungen gezwungen zu haben.

Die Männer waren am Sonntag noch in Polizeigewahrsam. „Sie werden wahrscheinlich am heutigen Montag einem Haftrichter vorgeführt. Der wird dann entscheiden, ob die mutmaßlichen Täter in Untersuchungshaft gehen“, sagte Polizeisprecherin Judith Neuenhofen. Der Jüngere der beiden Festgenommenen habe einen Wohnsitz in Mönchengladbach. Der ältere sei nicht in der Stadt gemeldet, gebe aber an, eine Adresse in Mönchengladbach zu haben.