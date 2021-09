Polizei Mönchengladbach ermittelt : Sexueller Übergriff am Bresgespark

Sexueller Übergriff am Bresgespark

Mönchengladbach Ein fremder Mann packte eine 18-Jährige, hielt ihr die Hände fest und berührte sie. Laut Zeugenangaben ist der Tatverdächtige hellhäutig und war zur Tatzeit unter anderem mit einem schwarzen Pullover bekleidet.

Die Polizei in Mönchengladbach sucht einen Mann, der am Montag, 13. September, gegen 21 Uhr an der Zoppenbroicher Straße eine 18-jährige Frau sexuell belästigt hat.