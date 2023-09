Die Polizei Mönchengladbach ermittelt Sexuelle Nötigung in der Altstadt

Am Dienstag, 19. September, hatte die 22-Jährige den Vorfall der Polizei gemeldet. Nach eigenen Angaben wollte sie am Montag gegen 23 Uhr die Waldhausener Straße abwärts laufen. In der Nähe eines Kiosks seien ihr dann drei Männer entgegengekommen. Aus der Gruppe heraus sei sie von zwei Personen im Bereich der Schultern und Oberarme festgehalten worden, während der dritte Mann sie mehrfach gegen ihren Willen im Bereich der Brust angefasst habe. Dagegen habe sie sich zur Wehr gesetzt und habe dadurch leichte Verletzungen erlitten. Die Täter hätten daraufhin von ihr abgelassen und seien zu Fuß geflüchtet.