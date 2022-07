Viele Teilnehmer bei bestem Wetter : So war der 29. Radwandertag in Mönchengladbach

So war der 29. Radwandertag in Mönchengladbach

Mönchengladbach Drei unterschiedliche Routen und bestes Wetter lockte wieder zahlreiche Teilnehmer zum 29. Niederrheinischen Radwandertag nach Odenkirchen.

Fast keine Wolke am Himmel, etwas Wind und nicht zu heiß – ideales Wetter, um sich auf das Rad zu schwingen. Der 29. Niederrheinische Radwandertag bot dazu mit drei verschiedenen Routen (17 Kilometer bis 51 Kilometer) und diversen kulinarischen Angeboten an den Stationen entlang der Routen die passende Gelegenheit, die Heimat aus dieser Perspektive zu erkunden.

Start- und Zielpunkt für die Mönchengladbacher Routen, inklusive der Stempelstelle, war der Martin-Luther-Platz in Odenkirchen. Andreas Henke von der städtischen Marketinggesellschaft MGMG zog für die ersten anderthalb Stunden eine positive Bilanz. „Rund 60 Teilnehmer haben sich bei uns die Stempelkarte schon abgeholt.“ Die MGMG hat den Niederrheinischen Radwandertag für Mönchengladbach organisiert. Insgesamt beteiligten sich 63 Orte zwischen Rhein und Maas mit 82 verschiedenen Routentipps.

Die Mönchengladbacher Routen hat Thomas Maria Claßen vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club Mönchengladbach (ADFC) konzipiert und für dieses Jahr eine Neuheit eingeführt: „Die Routen orientieren sich an den vorhandenen Radknotenpunkten. Wir haben die Routen nicht mehr extra markiert“, sagt sie. An den Stationen sammelten die Teilnehmer Stempel und alle, die mindestens zwei vorweisen konnten, nahmen an einer Verlosung teil. Der Hauptgewinn war ein Fahrrad.