Neujahrsempfang in Mönchengladbach „Suppentanten“ mit großer Spende der Service-Clubs bedacht

In einer festlichen Atmosphäre begleitet von Geigenmusik von Frieda Hegemann feierten die Mitglieder der Mönchengladbacher Service-Clubs ihren Neujahrsempfang in den Räumen der Gladbacher Bank. Ausrichter war der Rotaract Club Mönchengladbach, der junge Ableger der Rotarier. Hausherr Sven Witteck, Vorstand der Gladbacher Bank, freute sich, dass der Empfang in der Bank stattfand, weil die Aktion selbst „eine geniale Sache ist.“ In Mönchengladbach gebe es 15 Service-Clubs, die sehr unterschiedlich unterwegs seien. „Dennoch schaffen sie es einmal im Jahr, gemeinsam eine Sache zu unterstützen.“ Die Spende der Clubs ging in diesem Jahr an den Verein „Suppentanten“. Wittke zeigte sich begeistert von „dem Herzblut“, mit dem die Mitglieder des Vereins ihrer Tätigkeit nachgehen. Da gebe es sehr viel mehr als Suppe, so Witteck. Oberbürgermeister Felix Heinrichs betonte in seiner Begrüßung das nachhaltige soziale Engagement der „Suppentanten“, die „einen neuen Blick auf die Menschen in Armut“ werfen.