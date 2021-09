Festnahme in Mönchengladbach : Seriendieb läuft Polizei in die Arme

Mönchengladbach Der 28-Jährige soll mehrere Diebstähle und Einbrüche begangenen haben. Bei einigen Taten wurde er von Überwachungskameras gefilmt.

Die Polizei hat am Mittwoch einen 28-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, ein Seriendieb zu sein. Ein Richter entschied einen Tag später, dass der Tatverdächtige bis zur Gerichtsverhandlung in Untersuchungshaft muss.

Der 28-jährige soll gleich mehrere Straftaten in den vergangenen Tagen begangen haben: Bei einem Geschäft in der Gladbacher Innenstadt schlug der er am Montagabend eine Vitrine ein und entwendete Schmuck aus der Auslage. Am frühen Dienstagmorgen brach er in einen Imbisswagen an der Theodor-Heuss-Straße im Stadtteil Dahl ein, um daraus unter anderem Lebensmittel zu stehlen.