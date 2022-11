Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen : Seniorin entlarvt Trickbetrüger

Mönchengladbach Die 89-Jährige wurde vor dem Haus von einer fremden Passantin angesprochen. Plötzlich kam ein Mann hinzu, der sich als Wasserwerker ausgab.

An der Rheydter Straße hat sich am Mittwoch, 2. November, gegen 11.30 Uhr ein Mann als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgegeben und sich so Zutritt zur Wohnung einer 89-Jährigen verschafft. Laut Polizeibericht bemerkte die Seniorin den Betrug allerdings rechtzeitig und verwies den Mann ihrer Wohnung.

Nach Aussage der 89-Jährigen traf sie vor der Haustür auf eine ihr unbekannte Passantin. Die Frau bat der Seniorin ihre Hilfe beim Öffnen der Tür zum Mehrfamilienhaus an. Diese nahm die 89-Jährige an. Plötzlich sei ein Mann hinzugekommen, der mit ihr gemeinsam das Haus betrat. An der Wohnungstür angekommen, öffnete die Seniorin diese und der Fremde verschaffte sich an ihr vorbei einfach Zutritt zur Wohnung. Er stellte sich dabei als Mitarbeiter der Wasserwerke vor. Im Wohnzimmer verlangte die Seniorin einen Ausweis des Mannes zu sehen, woraufhin er ihr eine Werbekarte zeigte. Sich des Betrugs bewusst werdend, verwies ihn die Frau aus der Wohnung. Der Mann verließ fluchtartig das Haus in unbekannte Richtung.